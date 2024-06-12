На миллионы евро подорожали крупные строительные объекты в Таллинне

Прокладка трамвайных путей в порт Ванасадам взлетела в цене на 6,6 миллиона евро, реконструкция переезда Тонди - на 760 000 евро. Дороже, чем прогнозировалось, обойдется и ремонт столичный улицы Ластекоду, передает ERR.

Таллинская горуправа после утверждения дополнительного бюджета на этот год объявила, что среди строящихся и ремонтируемых объектов дороже обойдутся ремонт улицы Ластекоду и строительство разноуровневого переезда Тонди, реконструкция участка улицы Котка, а также прокладка новых трамвайных путей.

До сих пор строительство трамвайных путей оценивалось в 46 миллионов евро. Из Фонда ЕС восстановления и устойчивости Таллинну выделят 36,5 миллионов евро, однако дополнительные 6,6 миллиона евро придется найти в городском бюджете, сказал ERR руководитель отдела проектирования и строительства Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Рандар Йыэсаар.

Как сказал Йыэсаар, железнодорожный переезд Тонди обойдется дороже в том числе из-за деревьев, которые решено не вырубать.

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