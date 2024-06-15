Что делать, если укусила собака?(10)
Если рана от укуса собаки больше 1 см, необходимо обратиться в ближайшее отделение экстренной медицины или вызвать скорую помощь по телефону 112. В случае небольшой раны или царапины, полученной в результате укуса, необходимо как можно скорее обработать поврежденное место, используя домашние средства первой помощи.
По словам Кристийны Мяеметс, руководителя центра экстренной медицины ITK, особенно критически необходимо реагировать в тех случаях, когда после укуса собаки остается большая открытая рана. „Такую большую рану необходимо быстро очистить, наложить швы и начать курс антибиотиков. Если нет возможности немедленно обратиться в больницу самостоятельно, стоит вызвать скорую помощь“.
„Еще одна серьезная опасность при собачьем укусе заключается в том, что она может повредить сухожилия, которые играют решающую роль в движении человека. Проверить возможное повреждение сухожилий можно, попытавшись пошевелить пальцами в случае раны на руке или проверить, двигается ли ваша нога в случае раны на ноге. Если движение затруднено, следует немедленно обратиться в отделение экстренной медицины для получения лечения. При такой большой травме точно не стоит ждать следующего дня, чтобы обратиться к врачу“, – советует врач скорой помощи.
Самое главное после укуса собаки – очистить рану
„Самое главное после укуса собаки – очистить рану. Это делается в больнице в первую очередь, но небольшие раны от укусов можно очистить и дома“, – продолжает доктор Мяэметс.
Мяэметс отмечает, что если след от укуса собаки не превышает 1 см, края раны не открыты и на поверхности кожи имеется только ссадина, то нет необходимости вызывать скорую помощь. „В этом случае каждый сможет самостоятельно очистить рану дома, но для этого необходимо иметь в домашней аптечке антисептик, пластыри разных размеров и бинты“, – говорит она.
„Очистить небольшую рану в домашних условиях можно так: сначала промыть рану водой с мылом, обработать антисептиком и закрыть чистым пластырем или бинтом. Рану необходимо очистить немедленно или как можно скорее, а не ждать до вечера“, – учит доктор Мяэметс.
„В последующие дни также стоит следить за заживлением небольшой раны от укуса. При появлении покраснения или отека следует обратиться к семейному врачу, который осмотрит рану и определит необходимость антибактериального лечения“, – объясняет Мяэметс.
Также в случае укуса собаки необходимо проверить, сделана ли у вас прививка от столбняка. „Вакцина против столбняка действует в течение 10 лет. Поэтому мы спрашиваем пациентов, поступающих в больницу с укусом собаки, сколько времени прошло с момента последней прививки. Если прошло более 10 лет, прививку от столбняка необходимо повторить. При небольших ранах и царапинах прививку от столбняка можно сделать и у семейного врача“, – говорит доктор Мяэметс.
По статистике, ежегодно в ITK регистрируется около 100 случаев укусов собак. Большинство травм, с которыми обращаются в больницу, вызваны игрой, натягиванием поводка или напрыгиванием во время прогулки.
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