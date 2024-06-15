Что делать, если укусила собака?

По словам Кристийны Мяеметс, руководителя центра экстренной медицины ITK, особенно критически необходимо реагировать в тех случаях, когда после укуса собаки остается большая открытая рана. „Такую большую рану необходимо быстро очистить, наложить швы и начать курс антибиотиков. Если нет возможности немедленно обратиться в больницу самостоятельно, стоит вызвать скорую помощь“.

„Еще одна серьезная опасность при собачьем укусе заключается в том, что она может повредить сухожилия, которые играют решающую роль в движении человека. Проверить возможное повреждение сухожилий можно, попытавшись пошевелить пальцами в случае раны на руке или проверить, двигается ли ваша нога в случае раны на ноге. Если движение затруднено, следует немедленно обратиться в отделение экстренной медицины для получения лечения. При такой большой травме точно не стоит ждать следующего дня, чтобы обратиться к врачу“, – советует врач скорой помощи.

Самое главное после укуса собаки – очистить рану

„Самое главное после укуса собаки – очистить рану. Это делается в больнице в первую очередь, но небольшие раны от укусов можно очистить и дома“, – продолжает доктор Мяэметс.

Мяэметс отмечает, что если след от укуса собаки не превышает 1 см, края раны не открыты и на поверхности кожи имеется только ссадина, то нет необходимости вызывать скорую помощь. „В этом случае каждый сможет самостоятельно очистить рану дома, но для этого необходимо иметь в домашней аптечке антисептик, пластыри разных размеров и бинты“, – говорит она.

„Очистить небольшую рану в домашних условиях можно так: сначала промыть рану водой с мылом, обработать антисептиком и закрыть чистым пластырем или бинтом. Рану необходимо очистить немедленно или как можно скорее, а не ждать до вечера“, – учит доктор Мяэметс.