ВИДЕО | Кылварт: нереалистично одновременно быть евродепутатом, сидеть в горсобрании и руководить партией

Комментируя свой результат, Кылварт сказал, что амбиции всегда выше. „Я считаю, что для Центристской партии это хороший результат, потому что у нас такой же результат по сравнению с предыдущими выборами в Европейский парламент. Учитывая, что у нас был довольно длительный сложный период и на сей раз не было возможности провести платную кампанию, я считаю, что результат хороший“.