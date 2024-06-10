10.06.2024, 13:16
ВИДЕО | Кылварт: нереалистично одновременно быть евродепутатом, сидеть в горсобрании и руководить партией(8)
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт сказал в понедельник (10.06) в специальной утренней программе Delfi TV, что полученный им мандат Европарламента — это мандат всей партии, он также отметил, что одновременно сидеть на нескольких стульях — нереалистично.
Комментируя свой результат, Кылварт сказал, что амбиции всегда выше. „Я считаю, что для Центристской партии это хороший результат, потому что у нас такой же результат по сравнению с предыдущими выборами в Европейский парламент. Учитывая, что у нас был довольно длительный сложный период и на сей раз не было возможности провести платную кампанию, я считаю, что результат хороший“.
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