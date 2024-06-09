Из-за аварии было нарушено движение поездов. Elron компенсирует стоимость проезда

Из-за неисправности контактной сети движение пассажирских поездов из Таллинна в направлении Тарту, Валга, Койдула, Раквере и Нарвы было существенно затруднено. AS Eesti Raudtee сразу приступило к устранению неисправности - на место прибыли механики.

Неисправность влияла на железнодорожное движение по всей инфраструктуре Эстонской железной дороги.

Около 14:00 неисправность была устранена и движение поездов восстановлено.

„Механики установили, что неисправность была по причине выход из строя изолятора контактной сети. Для решения проблемы требовалось специальное оборудование, с помощью которого механики могли устранить неисправность“, - рассказала менеджер по коммуникациям Eesti Raudtee Моника Лиллес.

Во время устранения неисправности через станцию Юлемисте могли проезжать только дизель-поезда, но к настоящему моменту возобновлено и движение электропоездов.

Однако задержки в расписании движения поездов все еще возможны.

„Пассажирские поезда, курсирующие между Таллинном, Тарту, Валга, Койдула, Нарвой, Раквере и Аэгвийду, могут задерживаться до конца дня “, — сказал менеджер по связям с общественностью Elron Кристо Мяэ. „Приносим извинения пассажирам за неудобства“, - добавил он.

Elron компенсирует стоимость проезда, если поезд задерживается на 30 минут и более. Для получения компенсации необходимо заполнить форму возврата на сайте Elron: https://elron.pilet.ee/et/tagastus.

Дополнительную информацию можно также запросить по телефону бесплатной информационной линии для клиентов Elron - 616 0245.

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