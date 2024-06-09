Полицейский применил оружие против мужчины, который угрожал и выстрелил в общественном месте

В субботу в 19:17 полиция получила вызов наивысшего приоритета в Ида-Вирумаа, в парк поселка Тойла, где 40-летний мужчина угрожал людям и произвел выстрел из оружия. Полиция оперативно отреагировала на происшествие и прибыла на место через десять минут со значительными силами.

„Вместо этого он достал пистолет из кармана, зарядил его, произвел несколько выстрелов и начал направлять пистолет на полицейских. Поскольку мужчина не подчинялся неоднократным приказам полицейских и его действия были опасны как для людей в парке, так и для сотрудников полиции, то представитель правопорядка решил применить табельное оружие, чтобы минимизировать опасность. Полицейский произвел два выстрела в сторону мужчины, сидевшего на скамейке в парке, один из которых попал ему в грудь. После выстрела мужчина упал со скамейки. Полицейские немедленно оказали мужчине первую помощь и находились на связи с медиком центра тревоги до прибытия машины скорой помощи. Пострадавшего передали медикам и доставили в больницу в тяжелом состоянии“, - рассказал Клиймант.

Позже выяснилось, что мужчина угрожал людям и произвел выстрел из пистолета-стартера Blow, внешне похожего на настоящее огнестрельное оружие.

Несколькими часами ранее - в 16:20 - в полицию поступило сообщение о том, что этот же мужчина размахивал пистолетом в Йыхви.

Полиция также оперативно отреагировала на это сообщение о тревоге, но, к сожалению, сразу поймать мужчину на месте происшествия не удалось.

Мужчина, угрожавший оружием и стрелявший, уже знаком полиции, так как он и ранее размахивал оружием, угрожал людям и стрелял. В мае его задержали за грубое нарушение общественного порядка, когда он стрелял из стартового пистолета в общественном месте в городе Кохтла-Ярве. К счастью, тогда никто не пострадал. По этому случаю было начато уголовное производство.

В рамках уголовного производства будут выяснены также все обстоятельства субботнего инцидента. Обстоятельства происшествия и правомерность действий сотрудников проверит и оценит бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны.