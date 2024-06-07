07.06.2024, 08:20
Полиция просит помощи в поисках 31-летнего мужчины
ФОТО: PPA
Полиция просит помочь найти 31-летнего Каспара, пропавшего в поселке Торма Йыгеваского уезда.
В четверг, 6 июня, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что накануне, 5 июня, Каспар покинул свой дом в поселке Торма Йыгеваского уезда и до сих пор не вернулся. У мужчины нет при себе телефона.
Приметы Каспара: рост 180 см, худощавое телосложение, блондин, короткая стрижка. Был одет в клетчатую рубашку темно-синего цвета, бежевые короткие штаны, обувь черного цвета.
Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.
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