Полиция просит помощи в поисках 31-летнего мужчины

В четверг, 6 июня, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что накануне, 5 июня, Каспар покинул свой дом в поселке Торма Йыгеваского уезда и до сих пор не вернулся. У мужчины нет при себе телефона.

Приметы Каспара: рост 180 см, худощавое телосложение, блондин, короткая стрижка. Был одет в клетчатую рубашку темно-синего цвета, бежевые короткие штаны, обувь черного цвета.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.

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