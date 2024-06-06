Футбол
06.06.2024, 20:20

Хенн в роли главного тренера сборной Эстонии: несколько дней - короткий срок, но мы должны быть смелыми, чтобы что-то изменить

 
Новый капитан сборной!
Юрген Хенн, новый главный тренер сборной Эстонии по футболу.
Юрген Хенн, новый главный тренер сборной Эстонии по футболу.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В сборной Эстонии по футболу началась новая эпоха. Во вторник истек контракт главного тренера швейцарца Томаса Хэберли. Теперь пост главного тренера займет Юрген Хенн. Сегодня он провел первую тренировку у руля сборной, а в эту субботу сборная Эстонии под руководством Юргена Хенна в полуфинале Балтийского турнира сыграет на „А. Ле Кок Арене“ с командой Фарерских островов.

Эстония сыграет в полуфинале Балтийского турнира с Фарерскими островами в субботу в 19:00 на „А. Ле Кок Арене“. Латвия и Литва сыграют во втором полуфинале. Хенн, который присоединился к сборной в качестве помощника тренера в начале года, также был в роли помощника тренера в выездной игре против Швейцарии во вторник, но отныне главной сборной страны будет руководить Хенн.

„Все прошло очень непринуждённо. Мы провели вечер вместе, а на следующий день была тренировка. Организация и раньше была такой, что после игры тренировку проводят помощники тренера“, — начал Хенн описывать, как произошла смена власти во вторник вечером. „Я смог сразу приступить к реализации своих собственных идей. Для игроков не было ничего нового или радикального“.

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