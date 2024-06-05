ФОТО | В столичном районе Пыхья-Таллинн произошел взрыв

По предварительной информации, загорелся резервуар с нефтепродуктом. Спасательный департамент отреагировал на инцидент большими силами.

На место выехали семь профессиональных и три добровольных команды пожарных из Лиллекюла, Кесклинна, Ласнамяэ, Пирита и Палдиски.

По сообщению Спасательного департамента, загорелся резервуар, где хранилось авиационное топливо. В результате взрыва пострадал один находившийся на объекте работник, которого доставили в больницу.

Улица Нылва закрыта для движения транспорта, водителей просят избегать проезда в данном районе.

Спасательный департамент разослал EE-Alarm (сообщение на мобильные телефоны с предупреждением об опасности). Все, кто находится поблизости от места происшествия, должны будут получить это сообщение.

Более подробная информация ожидается в ближайшее время.

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