ФОТО | В столичном районе Пыхья-Таллинн произошел взрыв(4)
В среду в 12.36 в Центр тревоги поступила информация о том, что в Пыхья-Таллинне на улице Нылва произошел сильный взрыв.
По предварительной информации, загорелся резервуар с нефтепродуктом. Спасательный департамент отреагировал на инцидент большими силами.
На место выехали семь профессиональных и три добровольных команды пожарных из Лиллекюла, Кесклинна, Ласнамяэ, Пирита и Палдиски.
По сообщению Спасательного департамента, загорелся резервуар, где хранилось авиационное топливо. В результате взрыва пострадал один находившийся на объекте работник, которого доставили в больницу.
Улица Нылва закрыта для движения транспорта, водителей просят избегать проезда в данном районе.
Спасательный департамент разослал EE-Alarm (сообщение на мобильные телефоны с предупреждением об опасности). Все, кто находится поблизости от места происшествия, должны будут получить это сообщение.
Более подробная информация ожидается в ближайшее время.
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