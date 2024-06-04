ПРЯМО СЕЙЧАС | Сможет ли сборная Эстонии по футболу удивить Швейцарию в прощальном матче Хэберли и Васильева? (0:0)

До матча:

Сегодняшний матч станет последней официальной игрой в национальной сборной как для главного тренера Томаса Хэберля, так и для давнего капитана Константина Васильева. В сборной Эстонии перед товарищеским матчем несколько потерь. Из-за проблем со здоровьем игру пропустит защитники Карол Метс и Йоонас Тамм, полузащитники Маттиас Кяйт, Маркус Соометс и Власий Синявский, а также нападающий Рауно Саппинен.

Швейцария, которая готовится к чемпионату Европы и всю последнюю неделю находится на сборах, постарается забить в двух товарищеских матчах перед турниром, так как у швейцарцев есть проблема с результативностью.

Эстония уже четыре раза встречалась со Швейцарией, но всегда покидала поле без забитых мячей. В отборочном этапе к чемпионату мира 1994 года Эстония проиграла дома со счетом 0:6 и со счетом 0:4 в гостях, а в отборочном этапе чемпионата Европы 2016 года - 0:1 и 0:3 соответственно. Товарищеский матч состоится на стадионе „Свисспорарена“ в Люцерне в 21:15 по эстонскому времени.

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