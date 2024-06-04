ФОТО | Сборная Эстонии по футболу проиграла Швейцарии в прощальном матче Хэберли и Васильева

В первом тайме сборная Швейцарии контролировала ход встречи. Как и ожидалось, Эстонии пришлось обороняться на протяжении 45 минут, с чем эстонские футболисты в целом неплохо справились. Кроме единственного гола, который был забит в середине тайма. На 20-й минуте Стивен Цубер пробил из-за пределов штрафной, но ему помешал Максим Паскочи. После отскока от защитника Цубер пробил снова и на этот раз мяч попал точно в ворота.

Во втором тайме рисунок игры не поменялся и уже на 47-й минуте счет стал 0:2. Варгас отдал пас в штрафную на Зеки Амдуни, который в касание отправил мяч в ворота. На 63-й минуте хозяева получили право на штрафной удар. Шакири сделал подачу, а Шер пробил головой, но Игонен отразил удар, и первым на добивание оказался Эльведи - 3:0. На 70-й минуте хозяева заработали пенальти, который реализовал Шакири.

На 81-й минуте на замену в своем прощальном матче вышел Константин Васильев, для которого эта игра стала 158-й в составе сборной.

Хэберли покидает пост главного тренера в тот момент, когда сборная Эстонии не может выиграть на протяжении 14 матчей подряд.

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