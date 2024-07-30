30.07.2024, 11:10
Уклоняющуюся от правосудия женщину помог найти охранник торгового центра(14)
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В начале июня полиция сообщила, что разыскивает женщину, которая уклоняется от судебного решения.
Женщина уклонялась от исполнения постановления суда, согласно которому она должна отбывать наказание за преступления против собственности личности.
Если кто-то видел изображенную на фото женщину или знает ее местонахождение, полиция просила сообщить об этом по телефону 112 или по адресу jaana.poldvee@politsei.ee.
Во вторник, 30 июля, Департамент полиции и погранохраны сообщил, что охранник одного из столичных торговых центров заметил женщину и сообщил об этом полиции.
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