Уклоняющуюся от правосудия женщину помог найти охранник торгового центра

Женщина уклонялась от исполнения постановления суда, согласно которому она должна отбывать наказание за преступления против собственности личности.

Если кто-то видел изображенную на фото женщину или знает ее местонахождение, полиция просила сообщить об этом по телефону 112 или по адресу jaana.poldvee@politsei.ee.

Во вторник, 30 июля, Департамент полиции и погранохраны сообщил, что охранник одного из столичных торговых центров заметил женщину и сообщил об этом полиции.

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