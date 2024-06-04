04.06.2024, 11:50
Полиция ищет пропавшего в Нарве 41-летнего Константина
Сегодня утром родственники сообщили, что Константин не возвращался в свой дом на проспекте Выйду в Нарве с 31 мая. В тот день мужчина ушел из дома около 22:00, а затем исчез. Ни документов, ни телефона у него при себе нет.
Рост Константина 180 см. У него короткие волосы и спортивное телосложение. Был одет в светлую футболку, серые брюки и спортивные сандалии.
Полиция просит всех, кто видел пропавшего, сообщить об этом по телефону 112.
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