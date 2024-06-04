Эстония передаст Украине энергоблок с Аувереской электростанции

Кроме того, Таллинн передаст украинским энергетикам мощные электродвигатели. Он этом, по данным издания, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкна.

Кулеба поблагодарил Эстонию за „действенную помощь“ в преодолении энергетического кризиса, вызванного обстрелами РФ. Глава украинского МИДа отметил, что перевезти энергоблок будет непросто, но после этого он сможет обеспечить надежное энергоснабжение 150 тысячам украинцев.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.