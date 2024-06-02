Новости Эстонии
02.06.2024, 15:54

ВИДЕО | Марина Кальюранд выиграла дебаты Delfi. На втором месте Урмас Рейнсалу

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Valimisturniir
Valimisturniir
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В воскресенье Delfi провел видео-дебаты с кандидатами на выборах в Европейский парламент. Начало трансляции в 17:00. Эти дебаты были особенными из-за спортивной системы отбора: сначала пройдут четвертьфиналы, потом полуфиналы и финал. Восемь участников, один победитель. Для подписчиков портала на RusDelfi были доступны онлайн-трансляция и блог.

Всего состоится семь раундов:

17.00–17.30 Урмас Рейнсалу (Isamaa) vs. Яна Тоом (Центристская партия)

17.30–18.00 Ильмар Рааг (Parempoolsed) vs. Эвелин Сепп („Зеленые“)

18.00–18.30 Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия) vs. Яак Мадисон (EKRE)

18.30–19.00 Урмас Паэт (Партия реформ) vs. Индрек Таранд (Eesti 200)

19.00–19.30 Пауза

19.30–20.00 1. полуфинал: победитель пары Рейнсалу и Тоом против Раага или Сепп

20.00–20.30 2. полуфинал: Кальюранд или Мадисон против Паэта или Таранда

20.30–21.00 ФИНАЛ

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