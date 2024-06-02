ВИДЕО | Марина Кальюранд выиграла дебаты Delfi. На втором месте Урмас Рейнсалу(19)
В воскресенье Delfi проводит видео-дебаты с кандидатами на выборах в Европейский парламент. Начало трансляции в 17:00. Эти дебаты будут особенными из-за спортивной системы отбора: сначала пройдут четвертьфиналы, потом полуфиналы и финал. Восемь участников, один победитель. Следите за онлайн-трансляцией и блогом RusDelfi (доступно только подписчикам портала!).
Всего состоится семь раундов:
17.00–17.30 Урмас Рейнсалу (Isamaa) vs. Яна Тоом (Центристская партия)
17.30–18.00 Ильмар Рааг (Parempoolsed) vs. Эвелин Сепп („Зеленые“)
18.00–18.30 Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия) vs. Яак Мадисон (EKRE)
18.30–19.00 Урмас Паэт (Партия реформ) vs. Индрек Таранд (Eesti 200)
19.00–19.30 Пауза
19.30–20.00 1. полуфинал: победитель пары Рейнсалу и Тоом против Раага или Сепп
20.00–20.30 2. полуфинал: Кальюранд или Мадисон против Паэта или Таранда