ВИДЕО | Марина Кальюранд выиграла дебаты Delfi. На втором месте Урмас Рейнсалу

В воскресенье Delfi проводит видео-дебаты с кандидатами на выборах в Европейский парламент. Начало трансляции в 17:00. Эти дебаты будут особенными из-за спортивной системы отбора: сначала пройдут четвертьфиналы, потом полуфиналы и финал. Восемь участников, один победитель. Следите за онлайн-трансляцией и блогом RusDelfi (доступно только подписчикам портала!).