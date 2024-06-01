ПРЯМО СЕЙЧАС | Большой финал! Кто станет победителем Лиги чемпионов - мадридский „Реал“ или дортмундская „Боруссия“? (0:0)

В самом начале матча на поле выбежали болельщики. Один из них сфотографировался с Беллингемом.

Дортмундцы владели инициативой в первом тайме, создав больше моментов. В середине первого тайма немцы должны были забивать дважды, но подвела реализация. Сначала Адейеми не реализовал выход один на один, а позже Фюллькруг попал в штангу.

До матча:

Выход „Боруссии“ в финал ЛЧ стал большим сюрпризом для многих любителей футбола. Немецкий клуб смог занять первое место в группе с „ПСЖ“, „Миланом“ и „Ньюкаслом“. Позже немцы обыграли в плей-офф ПСВ (Эйндховен, Нидерланды), мадридский „Атлетико“ и французский ПСЖ.

„Реал“, выигравший Лигу чемпионов рекордные 14 раз, прошел групповой этап с максимальным количеством очков (18) очков. В плей-офф испанский гранд обыграл „РБ Лейпциг“, действующего чемпиона ЛЧ „Манчестер Сити“ и мюнхенскую „Баварию“.

На пути к этому финалу Реал не потерпел ни одного поражения, а за последние 11 лет испанский гигант уже пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

„Боруссия“ последний раз играла в финале ЛЧ в 2013 году, когда матч также проходил на „Уэмбли“. Тогда немецкий клуб проиграл со счетом 1:2 мюнхенской „Баварии“. „Боруссия“ лишь однажды побеждала в финале ЛЧ – это произошло в 1997 году, когда они со счетом 3:1 обыграли туринский „Ювентус“.

В то время как „Реал“ в этом сезоне стал чемпионом Испании, „Боруссия“ заняла пятое место в немецкой Бундеслиге.

„Финал – это самый важный матч, но также и самый опасный“, – заявил на вчерашней пресс-конференции главный тренер „Реала“ Карло Анчелотти. „Нужно максимально наслаждаться тем, что мы здесь, и мы это сделаем, но потом придет беспокойство, что что-то может пойти не так“.