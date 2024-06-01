01.06.2024, 13:54
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Ида-Вирумаа 77-летнего Николая(1)
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках 77-летнего Николая, ушедшего из дома попечения в волости Люганузе в Ида-Вирумаа. Последний раз мужчину видели в доме попечения около 6 утра.
У мужчины нет с собой телефона. Николай быстро устает и, возможно, не сможет самостоятельно найти дорогу обратно. Полиция разыскивает мужчину в окрестностях, а также проверяет близлежащую территорию с помощью дрона.
На Николае была серая куртка, темно-синяя рубашка и темно-синие спортивные брюки. У мужчины короткие седые волосы, он носит очки.
Полиция просит всех, кто видел Николая или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.