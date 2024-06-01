01.06.2024, 13:30
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Ляэне-Вирумаа Эбе(5)
ФОТО: Erakogu
Полиция разыскивает пропавшую в волости Виру-Нигула (Ляэне-Вирумаа) 36-летнюю Эбе. Сегодня утром женщина ушла из дома родственников и до сих пор не вернулась. Телефон Эбе выключен, местность ей незнакома. Родственники очень за нее переживают.
Рост Эбе - около 150 см, волосы светлые. На женщине были черные леггинсы, кроссовки и темно-синяя ветровка Helly Hansen. Полицейские проверили здания в окрестностях, а также допросили соседей. К сожалению, Эбе пока не найдена. Ее поиски продолжаются.
Полиция просит всех, кто видел Эбе или знает ее местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.