Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Ляэне-Вирумаа Эбе

Полиция разыскивает пропавшую в волости Виру-Нигула (Ляэне-Вирумаа) 36-летнюю Эбе. Сегодня утром женщина ушла из дома родственников и до сих пор не вернулась. Телефон Эбе выключен, местность ей незнакома. Родственники очень за нее переживают.