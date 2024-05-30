Полиция ищет пропавшую в Таллинне 14-летнюю девочку

Лисет покинула приют 25 мая и не вернулась. Раньше девушка проводила время в центре города, например, в парке Таммсааре, в Пирита или Виймси.

Рост девочки - около 170 см, у нее среднее телосложение и темные волосы средней длины. Когда Лисет уходила, то была в темной одежде.

Полиция просит всех, кто видел Лисет или располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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