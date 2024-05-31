УКРАИНЦЫ В ЭСТОНИИ ДВА ГОДА СПУСТЯ | 9000 украинских детей. Какую школу они выбрали здесь? Эстонскую? Русскую? Украинскую?

Украинские дети, бежавшие вместе с родители от войны, буквально в первые недели пребывания в Эстонии сели за парты и стали продолжать обучение в школах новой страны. Вместе с тем тысячи мальчиков и девочек дистанционно посещали и украинские учебные заведения. Их родителям приходилось делать непростой выбор: либо оставить ребенка сразу в двух школах и надеяться на скорое возвращение домой, либо отправить в эстонскую школу, ожидая более продолжительного проживание в Эстонии. Как сейчас обстоят дела у больше шести тысяч украинских школьников? В материале RusDelfi.
„У сына не будет мотивации возвращаться в Украину“
„Когда мы уезжали из Харькова, были уверены, что обязательно вернемся домой. Через месяц, потом — к лету, после учебного года. Потом — 1 сентября. Незаметно даже для самих поняли, что никуда мы уже не вернемся“, — рассказывает Елена. Сейчас ее старший сын заканчивает пятый класс одной из таллиннских школ.
На протяжении почти двух лет ребенок в первой половине дня учился в эстонской школе, вечером — в украинской. Программы, по словам родителей учеников, разные. При этом и количество лет, проведенных в школе, тоже отличается: если в Эстонии 12, то в Украине —11.
„Здесь, в новой для нас стране, мы пытались немного сохранить родной язык — разговоров внутри семьи было недостаточно. Все — чтобы потом ребенку было проще вернуться в Украину. Но сейчас я этот вариант даже не рассматриваю — жить будем здесь“, — рассказывает Елена и делится, что именно поэтому отказалась от украинской школы.