Новости Эстонии
30.05.2024, 15:54

Счетчик тикает. Приятие закона затягивается, назначенный Эстонии штраф к концу года может превысить миллион евро

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ФОТО: Anette Parksepp | Delfi Meedia

Начисление штрафа идет с 5 февраля 2021 года. На сегодняшний день основная сумма штрафа составляет уже 725 400 евро.

Как сообщил Delfi позавчера, 28 мая, ученые из Тартуского университета (ТУ) разнесли в пух и прав планы по внесению поправок в Закон о конкуренции. На позавчерашнем заседании экономической комиссии Рийгикогу, где состоялось очередное обсуждение законопроекта, было отмечено, что вопрос нужно решить как можно быстрее, но это невозможно.

Дело в том, что Европейский союз (ЕС) принял директиву, которая требует от государств-членов, включая Эстонию, привести в порядок законы о конкуренции. Целью директивы является создание надзора за конкуренцией, который будет работать на всей территории ЕС.

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