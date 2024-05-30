Счетчик тикает. Приятие закона затягивается, назначенный Эстонии штраф к концу года может превысить миллион евро

Как сообщил Delfi позавчера, 28 мая, ученые из Тартуского университета (ТУ) разнесли в пух и прав планы по внесению поправок в Закон о конкуренции. На позавчерашнем заседании экономической комиссии Рийгикогу, где состоялось очередное обсуждение законопроекта, было отмечено, что вопрос нужно решить как можно быстрее, но это невозможно.