ВИДЕО | В Таллинне и других регионах — град. Водители прячут авто на заправке(10)
Жара сменилась прохладой и дождем с градом. В Ласнамяэ на некоторых улицах осадки были достаточно сильными.
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Сегодня, 29 мая, область повышенного давление начнет ослабевать, но ее западная периферия еще доходит до восточной границы Эстонии. На границе двух атмосферных областей движущиеся с юга воздушные потоки несут с собой тепло и влагу. Такие потоки способствуют активному образованию кучевых облаков, повсеместно пройдут кратковременные дожди и грозы, на островах дожди возможны в отдельных местах. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха днем 24-29 градусов.
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