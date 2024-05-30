За рубежом
30.05.2024, 20:40

Глава Государственного агентства по энергоэффективности Украины: проблемы множатся, нам нужна помощь в обучении специалистов

 
Анна Тамм
Анна Замазеева
Анна Замазеева
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Анна Замазеева рассказала RusDelfi, как обстоят дела в области энергетики Украины и какого рода помощь нужна стране.

По словам Замазеевой, даже в условиях войны страна продолжает стремиться к выполнению плана по энергоэффективности, который был разработан еще до войны и принят Европейской комиссией.

Цели, которые подразумевает этот план впечатляют: до 2030 года Украина должна снизить потребление финальной энергии на 17% и первичной - на 22%, увеличить выработку энергии из возобновляемых источников на 27% и снизить эмиссию CO2 до 65%. „Это наши основные цели, и у нас есть еще к этому план мероприятий, которые мы должны сделать в разных секторах, на уровне муниципалитетов, в транспорте, в жилищном секторе, в промышленности и бизнесе“, - поясняет Замазеева. Она отмечает, что достичь этого безусловно стало намного сложнее в условиях войны, поэтому страна остро нуждается в поддержке - финансовой и не только.

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