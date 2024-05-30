30.05.2024, 20:40
Глава Государственного агентства по энергоэффективности Украины: проблемы множатся, нам нужна помощь в обучении специалистов
ФОТО: | Delfi Meedia
Глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Анна Замазеева рассказала RusDelfi, как обстоят дела в области энергетики Украины и какого рода помощь нужна стране.
По словам Замазеевой, даже в условиях войны страна продолжает стремиться к выполнению плана по энергоэффективности, который был разработан еще до войны и принят Европейской комиссией.
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