В Харьюмаа открытым пламенем полыхает завод. Рядом находятся жилые дома и автозаправка(5)
В среду на деревообрабатывающем предприятии в Харьюмаа вспыхнул сильный пожар.
Сегодня, 29 мая, в 13:10 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Теллискиви в деревне Аэгвийду в волости Ания открытым пламенем горит деревообрабатывающее предприятие.
Рядом со зданием расположены жилые дома и автозаправка.
Спасатели прибыли на место и сразу приступили к тушению пожара. На вызов отреагировали согласно самому высокому уровню опасности.
По предварительным данным, сотрудники предприятия покинули здание.
Поскольку производство горит открытым пламенем, приоритетной задачей является защита близлежащих жилых домов и заправочной станции.
Электрики ведут работы по отводу тока от центральной линии электропередачи, проходящей через место происшествия. В результате этого у местных жителей могут возникнуть перебои с электроснабжением.
Спасатели просят избегать района, где возник пожар, и использовать для движения окружающие дороги. Движение транспорта в районе улиц Теллискиви и Пийбе мнт перенаправлено. Кроме того, жителям окрестностей рекомендуют закрыть двери и окна, а также отключить принудительную вентиляцию.
На место прибыли восемь профессиональных команд спасателей и две добровольческие.
В настоящее время спасатели активно работают над тем, чтобы ограничить распространение огня.
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