В Харьюмаа открытым пламенем полыхает завод. Рядом находятся жилые дома и автозаправка

Сегодня, 29 мая, в 13:10 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Теллискиви в деревне Аэгвийду в волости Ания открытым пламенем горит деревообрабатывающее предприятие.

Рядом со зданием расположены жилые дома и автозаправка.

Спасатели прибыли на место и сразу приступили к тушению пожара. На вызов отреагировали согласно самому высокому уровню опасности.

По предварительным данным, сотрудники предприятия покинули здание.

Поскольку производство горит открытым пламенем, приоритетной задачей является защита близлежащих жилых домов и заправочной станции.

Электрики ведут работы по отводу тока от центральной линии электропередачи, проходящей через место происшествия. В результате этого у местных жителей могут возникнуть перебои с электроснабжением.

Спасатели просят избегать района, где возник пожар, и использовать для движения окружающие дороги. Движение транспорта в районе улиц Теллискиви и Пийбе мнт перенаправлено. Кроме того, жителям окрестностей рекомендуют закрыть двери и окна, а также отключить принудительную вентиляцию.

На место прибыли восемь профессиональных команд спасателей и две добровольческие.

В настоящее время спасатели активно работают над тем, чтобы ограничить распространение огня.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.