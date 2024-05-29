ФОТО и ВИДЕО | В Харьюмаа дотла сгорел завод. Спасательные работы будут длиться еще несколько часов(9)
В среду на деревообрабатывающем предприятии в Харьюмаа вспыхнул сильный пожар. По словам руководителя спасательной операции, работы по тушению могут продлиться не менее пяти часов. Движение на месте происшествия закрыто.
Сегодня, 29 мая, в 13:10 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Теллискиви в деревне Аэгвийду в волости Ания открытым пламенем горит деревообрабатывающее предприятие.
Рядом со зданием расположены жилые дома и автозаправка.
Спасатели прибыли на место и сразу приступили к тушению пожара. На вызов отреагировали согласно самому высокому уровню опасности.
Поскольку производство горит открытым пламенем, приоритетной задачей является защита близлежащих жилых домов и заправочной станции.
Электрики ведут работы по отводу тока от центральной линии электропередачи, проходящей через место происшествия. В результате этого у местных жителей могут возникнуть перебои с электроснабжением.
Спасатели просят избегать района, где возник пожар, и использовать для движения окружающие дороги. Движение транспорта в районе улиц Теллискиви и Пийбе мнт перенаправлено. Участок шоссе Ягала-Кяравете (37,5-38,5 км) будет закрыт как минимум в течение двух часов. Кроме того, жителям окрестностей рекомендуют закрыть двери и окна, а также отключить принудительную вентиляцию.
Управляющий по связям с общественностью Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу сообщил, что на место происшествия прибыли восемь профессиональных спасательных команд и две добровольные спасательные команды из Пыхьяского и Ляэнеского регионов. „По прогнозам руководителя спасательных работ, тушение может занять определенное время, но, к счастью, пожар ограничивается территорией предприятия и не распространяется дальше. Сейчас первоочередная задача - разгрести завалы, чтобы добраться до очага возгорания“, - добавил он.
Около 15 часов спасатели сообщили, что здание сгорело дотла.
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