28.05.2024, 18:31
СЕГОДНЯ на DELFI TV | „Калев/Крамо“ попытаются завоевать титул чемпиона Эстонии в ледовом холле „Тондираба“
Начало матча в 19:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в третьем матче финальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу таллиннский „Калев/Крамо“ сыграет с командой Тартуского университета. Игру, которая начнется в 19:30 в ледовом холле „Тондираба“, смогут увидеть все подписчики Delfi.
В случае победы „Калева/Крамо“, столичная команда станет чемпионом Эстонии уже в 14-й раз. На данный момент „Калева/Крамо“ выигрывает в финальной серии, которая длится до трех побед, со счетом 2:0.
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