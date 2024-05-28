СЕГОДНЯ на DELFI TV | „Калев/Крамо“ попытаются завоевать титул чемпиона Эстонии в ледовом холле „Тондираба“

В случае победы „Калева/Крамо“, столичная команда станет чемпионом Эстонии уже в 14-й раз. На данный момент „Калева/Крамо“ выигрывает в финальной серии, которая длится до трех побед, со счетом 2:0.

Двери „Тондираба“ откроются в 18.00, но стоит прийти раньше, в 17.30, так как „Калев/Крамо“ организовал фан-зону перед площадкой, где вы сможете попробовать различные бесплатные мясные продукты от партнеров команды Dreamfire и BBQ Aces, насладиться напитками от Pöide и Värska и выиграть различные призы в баскетбольных бросках.