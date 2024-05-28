Производство в связи со скандалом с арендой жилья Калле Лаанета переквалифицировано в угловное дело

В середине марта полиция начала расследование, не нарушил ли бывший министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ) антикоррупционный закон, когда, занимая пост министра, на деньги налогоплательщиков арендовал квартиру в центре Таллинна у своего пасынка. Изначально полиция начала производство о проступке, но теперь оно переквалифицировано в уголовное расследование.