Эстонский Экспресс
28.05.2024, 12:15

Производство в связи со скандалом с арендой жилья Калле Лаанета переквалифицировано в угловное дело

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ПОД СЛЕДСТВИЕМ: Бывший министр юстиции должен объясниться перед полицией.
ПОД СЛЕДСТВИЕМ: Бывший министр юстиции должен объясниться перед полицией.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Дело о скандале с арендой жилья Калле Лаанета теперь расследуется по статье о мошенничестве.

В середине марта полиция начала расследование, не нарушил ли бывший министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ) антикоррупционный закон, когда, занимая пост министра, на деньги налогоплательщиков арендовал квартиру в центре Таллинна у своего пасынка. Изначально полиция начала производство о проступке, но теперь оно переквалифицировано в уголовное расследование.

„В ходе производства о проступке были собраны улики, указывающие на возможное преступление“, - сказал „Экспрессу“ прокурор окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям Ольгерд Петерселл.

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