ПРЯМО СЕЙЧАС | Кто станет обладателем Кубка Эстонии по футболу - „Левадия“ или „Пайде“? (0:0)

До матча:

Кубковый путь „Левадии“ начался с 1/16 финала, где они уверенно обыграли тартуский клуб „Калев“ со счетом 6:2. Однако начиная с 1/8 финала у таллиннского клуба возникли проблемы. Тартуская „Таммека“ была обыграна со счетом 4:2, а многолетний соперник „Флора“ - 2:1. В полуфинале вице-чемпион прошлого сезона с трудом обыграл команду первой лиги - Виймси, забив только в овертайме.

На пути к финалу „Пайде“ также пришлось столкнуться с двумя клубами Премиум-лиги. В 1/16 финала они обыграли в овертайме „Табасалу“ со счетом 3:1, а в 1/8 - резервную команду таллиннского „Калева“ со счетом 4:0. В четвертьфинале - „Курессааре“ со счетом 2:0, а в полуфинале проигрывали „Нымме Калью“ со счетом 0:1, но совершили камбэк и выиграли со счетом 3:1.

В нынешнем сезоне „Левадия“ и „Пайде“ играли друг с другом в Премиум-лиге дважды, и оба раза победа доставалась таллиннскому клубу. „Левадия“ победила со счетом 2:0 в конце марта и со счетом 1:0 в первый день мая.

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