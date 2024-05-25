ФОТО | „Левадия“ совершила камбэк в матче с „Пайде“ и в 11-й раз выиграла Кубок Эстонии

Городская команда Пайде провела мощный первый тайм и уже на 12-й минуте повела в счете. 16-летний Патрик Кристал отобрал мяч у Эйтора и отдал пас на Роби Саарму, который выбежал один на один с вратарем и отправил мяч в ворота. На 29-й минуте главный судья Кристо Кюллястинен после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота „Левадии“, но Саарма в створ не попал. На 35-й минуте Саарма неудачно пробил со штрафного и попал в стенку, но затем мяч отскочил снова к Саарме, который отдал пас на Томаса Агепонга, и ганец красивым ударом с угла штрафной отправил мяч в дальний нижний угол ворот.