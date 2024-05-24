ВИДЕО и ФОТО | В Мууга горит ресторан Löwenruh

По данным Спасательного департамента, первыми на место прибыли спасатели из Мууга, которые вошли в здание в 12:57. На месте работают бригады из пяти профессиональных и трех добровольных спасательных отрядов.

Все посетители ресторана успели покинуть здание до начала пожара, сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента Сийм Палу.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Прибывшие на место происшествия спасатели вошли в здание и убедились, что в помещении не осталось людей.

Работы на объекте проводятся по нескольким участкам. На данный момент спасатели активно работают над ограничением распространения огня. Идет активное вскрытие кровельных и стеновых конструкций.

Будет дополнено.