Нарвский спасатель оставил работу ради мечты и летом дебютирует на Олимпийских играх. „Если все получится, то мы уедем оттуда с медалью“

„На данный момент пока еще не осознал, что исполнил свою маленькую мечту и буду выступать на Олимпийских играх в Париже. Несмотря на фотофиниш, я знал, что мы были впереди, и эмоции после финиша были невероятными: чувство гордости командой и собой, хотелось поделиться эмоциями со своей семьей, которой не было рядом на тот момент, но они были по ту сторону экрана и переживали не меньше нас“, — поделился Михаил своими эмоциями.