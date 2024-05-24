Другие виды
24.05.2024, 16:10

Нарвский спасатель оставил работу ради мечты и летом дебютирует на Олимпийских играх. „Если все получится, то мы уедем оттуда с медалью“

 
Йоханн Поолак, Тыну Эндрексон, Аллар Рая и Михаил Куштейн
Йоханн Поолак, Тыну Эндрексон, Аллар Рая и Михаил Куштейн
ФОТО: REUTERS/Pierre Albouy | Scanpix

Во вторник, 21 мая, эстонская мужская четверка парная (Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак) заняла второе место на квалификационных соревнованиях по академической гребле в швейцарском Люцерне и завоевала путевку на летние Олимпийские игры в Париже. Корреспондент RusDelfi поговорил с уроженцем Нарвы Михаилом Куштейном, который дебютирует крупнейших международных соревнования по летним и всесезонным видам спорта.

В напряженном финале Эстония заняла второе место, опередив на 0,13 секунды занявшую третье место сборную США. Эстонская четверка преодолела дистанцию за 5 минут и 50,89 секунды. Заезд выиграла Норвегия (5.50,89), обогнавшая остальных уже в начале гонки. Две лучшие сборные гарантировали себе участие на Олимпийских играх в Париже.

„На данный момент пока еще не осознал, что исполнил свою маленькую мечту и буду выступать на Олимпийских играх в Париже. Несмотря на фотофиниш, я знал, что мы были впереди, и эмоции после финиша были невероятными: чувство гордости командой и собой, хотелось поделиться эмоциями со своей семьей, которой не было рядом на тот момент, но они были по ту сторону экрана и переживали не меньше нас“, — поделился Михаил своими эмоциями.

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