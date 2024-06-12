Борислав Береза: все решают Зеленский и десять его друзей, но для победы Украине нужна широкая коалиция

20 мая исполнилось пять лет с момента прихода к власти Владимира Зеленского. В 2019 году он был избран президентом Украины сроком на пять лет, и ожидалось, что если он не будет баллотироваться на второй срок или проиграет выборы, его мандат закончится весной 2024 года, когда к власти придет новый президент.