12.06.2024, 10:29
Борислав Береза: все решают Зеленский и десять его друзей, но для победы Украине нужна широкая коалиция
„Лояльность для Зеленского важнее профессионализма“
„Зависть Зеленского стала фатальной для генерала Залужного“, — говорит украинский политик Борислав Береза.
20 мая исполнилось пять лет с момента прихода к власти Владимира Зеленского. В 2019 году он был избран президентом Украины сроком на пять лет, и ожидалось, что если он не будет баллотироваться на второй срок или проиграет выборы, его мандат закончится весной 2024 года, когда к власти придет новый президент.
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