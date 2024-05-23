ЗАВТРА | В Эстонии стартует велогонка Tour of Estonia. Смотрите какие дороги будут перекрыты

Всего на старт выйдут 17 команд, две из них - эстонские. Победитель прошлого года Расмус Бёг Валлин будет выступать за норвежскую профессиональную команду Uno-X Mobility, сообщает ejl.ee.

Победитель Tour of Estonia 2019 Михкель Ряйм и победитель 2015 года Мартин Лаас в этом году будут представлять команду Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team. Ряйм считает, что их шансы на победу весьма высоки. „Несмотря на то, что в нашей команде всего пять гонщиков, нас нельзя недооценивать. Все мы очень хорошо знаем велогонку Tour of Estonia, особенно день в Тарту“.

В состав эстонской команды входят два предыдущих победителя: Карл Патрик Лаук (2017 и 2021) и Герт Йыеяэр (2013).

Первый этап стартует в пятницу на трассе Таллинн-Тарту (196,4 км), а второй состоится в субботу и пройдет на улицах Тарту (164,8 км). Помимо Tour of Estonia, в субботу пройдет женская велогонка Ladies tour of Estonia (104,2 км).

Более подробно узнать о велогонке на эстонском языке можно на сайте Tour of Estonia.

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