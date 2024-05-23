23.05.2024, 18:01
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: „Садам“ проигрывает во втором матче бронзовой серии „Авису Утилитасу“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, пярнуский „Садам“ примет раплаский „Авис Утилитас“ в третьем матче бронзовой серии чемпионата Эстонии по баскетболу. Матч, который начнется в 19:00, смогут увидеть все подписчики Delfi.
В бронзовой серии, которая длится до трех победу, ничья. В летней столице „Авис Утилитас“ выиграл со счетом 68:59, а во второй игре „Садам“ на выезде выиграл со счетом 65:55.
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