Баскетбол
23.05.2024, 18:01

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: „Садам“ проигрывает во втором матче бронзовой серии „Авису Утилитасу“

 
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

Сегодня, пярнуский „Садам“ примет раплаский „Авис Утилитас“ в третьем матче бронзовой серии чемпионата Эстонии по баскетболу. Матч, который начнется в 19:00, смогут увидеть все подписчики Delfi.

В бронзовой серии, которая длится до трех победу, ничья. В летней столице „Авис Утилитас“ выиграл со счетом 68:59, а во второй игре „Садам“ на выезде выиграл со счетом 65:55.

В полуфинале команда из „Садам“ проиграл команде Тартуского университета со счетом 1:3, а „Авис Утилитас“ уступил „Калеву/Крамо“ со счетом 0:3.

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