23.05.2024, 20:00
Признательные показания Джокера: „Когда я напиваюсь, нет круче мафиози“(3)
„Во времена Таранкова преступный мир был отлично организован“
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера прокурор Райго Аас зачитал в суде показания Валерия Рамъялга, известного в преступном мире и среди общественности под кличкой Джокер.
Во время судебных слушаний по делу группировки Джокера, которые начались на прошлой неделе, были оглашены показания лидера группировки, после чего Валерий Рамъялг (52 года) по кличке Джокер, а также члены группировки Марко Орав и Андре Оякяэр должны заключить соглашение с прокуратурой. Заявления Орава и Оякяэру были оглашены в прошлую пятницу.
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