Российские войска атаковали Харьков с воздуха. Погибли шесть человек

Войска РФ утром 23 мая вновь нанесли удары по Харькову. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошло 10 взрывов и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Глава областной администрации Олег Синегубов написал в своем телеграм-канале, что по городу нанесены не менее пяти ударов. Синегубов также призвал жителей не покидать укрытия до отмены воздушной тревоги.

Войска РФ регулярно наносят удары по Харькову ракетами, управляемыми авиабомбами и дронами. В приграничных районах Харьковской области российские военные с 10 мая пытаются идти в наступление.

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