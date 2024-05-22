22.05.2024, 18:31
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: „Калев/Крамо“ выигрывает у команды Тартуского университета в первом матче золотой серии
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в спортивном зале „Калев“ стартует финальная серия чемпионата Эстонии по баскетболу, в которой „Калев/Крамо“ сыграет с командой Тартуского университета. Начало матча в 19:30. Прямая трансляция доступна только подписчикам Delfi.
В прошлом году „Калев/Крамо“ выиграл золотую серию у тартуской команды за три игры. В первой четверти игра была равной, уже через десять минут хозяева площадке выигрывали с небольшим преимуществом - 19:17.
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