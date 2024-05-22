ВИДЕО | Эстонский боец Павел Шкуренко победил датчанина мощным нокаутом. Сопернику потребовалась медицинская помощь

Основная часть вечера боев The League VI в ледовом холле „Тондираба“ на выходных началась с поединка между эстонским спортсменом Павлом Шкуренко и датчанином Марко Ван дер Гутом. Шкуренко выиграл поединок нокаутом в первом раунде, после чего датчанину потребовалась медицинская помощь.