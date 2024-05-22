22.05.2024, 15:17
ВИДЕО | Эстонский боец Павел Шкуренко победил датчанина мощным нокаутом. Сопернику потребовалась медицинская помощь(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Основная часть вечера боев The League VI в ледовом холле „Тондираба“ на выходных началась с поединка между эстонским спортсменом Павлом Шкуренко и датчанином Марко Ван дер Гутом. Шкуренко выиграл поединок нокаутом в первом раунде, после чего датчанину потребовалась медицинская помощь.
Шкуренко выиграл поединок по тайскому боксу в весовой категории 67 кг в первом раунде, нокаутировав Ван дер Гута локтем. Удар пришелся в затылок.
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