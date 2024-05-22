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22.05.2024, 15:17

ВИДЕО | Эстонский боец Павел Шкуренко победил датчанина мощным нокаутом. Сопернику потребовалась медицинская помощь

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The League 2024
The League 2024
ФОТО: Henri-Kristian Kirisp | Delfi Meedia

Основная часть вечера боев The League VI в ледовом холле „Тондираба“ на выходных началась с поединка между эстонским спортсменом Павлом Шкуренко и датчанином Марко Ван дер Гутом. Шкуренко выиграл поединок нокаутом в первом раунде, после чего датчанину потребовалась медицинская помощь.

Шкуренко выиграл поединок по тайскому боксу в весовой категории 67 кг в первом раунде, нокаутировав Ван дер Гута локтем. Удар пришелся в затылок.

Шкуренко, проводивший свой первый профессиональный поединок, настолько сильно ударил датчанина, что медикам пришлось несколько минут оказывать юному спортсмену помощь, даже принесли носилки. К счастью, Ван дер Гут встал сам и самостоятельно покинул ринг.

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