Михкельсон о планах РФ сместить границы: они тестируют готовность НАТО защищаться
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) прокомментировал новость о возможных планах России перенести морскую границу за счет Финляндии и Литвы. Он сказал, что цель РФ - в одностороннем порядке определить границы нового миропорядка.
„Такими шагами Россия тестирует готовность НАТО защищать себя“, — написал Михкельсон в соцсетях. По его словам, пока Россия получала сигналы о том, что НАТО избегает ссоры: будь то оказание помощи Украине вполсилы и запрет на использование оружия, или игнорирование „залетов“ российских ракет и беспилотников, масштабного подавления GPS-сигнала или разрушения жизненно важной инфраструктуры.
„Даже послы стран-членов НАТО в Брюсселе не решаются совершить совместный визит в Киев, опасаясь, что это может поставить НАТО в состояние войны с Россией“, — отметил Михкельсон.
Он написал, что Россия рассматривает войну в Украине как одну из битв за разрушение мирового порядка во главенстве с Западом. „Неотъемлемой частью этой стратегической цели является разрушение НАТО как организации, к которой относятся серьезно. Союзникам по НАТО давно пора проснуться и решить, какими симметричными или асимметричными шагами ответить России. В противном случае со стороны России будут новые провокации, которые в конечном итоге могут привести к непосредственному военному конфликту“.
Цахкна: возможно, это информационная операция
Как сообщил Delfi министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200), о предполагаемых планах РФ он узнал из СМИ. Сейчас Эстония общается на эту тему с Финляндией и Литвой.
„Во-первых, действительно ли у России есть такой план? Во-вторых, вопрос касается международных морских конвенций, к которым Россия присоединилась сама. На первый взгляд это кажется абсурдом. Как сказала министр иностранных дел Финляндии в своем первом коротком комментарии, сейчас они расследуют, что за этим стоит и стоит ли вообще. Речь может идти и о гибридной информационной войне, чтобы вызвать дебаты и напугать тем, что Россия начинает расширять свою территорию“, — пояснил министр.
Цахкна заявил, что пока рано говорить, что стоит за заявлением России, поскольку неизвестно, что конкретно она планирует. Если выяснится, что Россия действительно хочет таким образом перенести свои границы, то вопрос в том, что с этим можно сделать. „Поскольку Россия также присоединилась к международным морским конвенциям, то о насильственном перемещении границ в нарушение конвенций не может быть и речи“.