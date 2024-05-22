Михкельсон о планах РФ сместить границы: они тестируют готовность НАТО защищаться

„Такими шагами Россия тестирует готовность НАТО защищать себя“, — написал Михкельсон в соцсетях. По его словам, пока Россия получала сигналы о том, что НАТО избегает ссоры: будь то оказание помощи Украине вполсилы и запрет на использование оружия, или игнорирование „залетов“ российских ракет и беспилотников, масштабного подавления GPS-сигнала или разрушения жизненно важной инфраструктуры.

„Даже послы стран-членов НАТО в Брюсселе не решаются совершить совместный визит в Киев, опасаясь, что это может поставить НАТО в состояние войны с Россией“, — отметил Михкельсон.

Он написал, что Россия рассматривает войну в Украине как одну из битв за разрушение мирового порядка во главенстве с Западом. „Неотъемлемой частью этой стратегической цели является разрушение НАТО как организации, к которой относятся серьезно. Союзникам по НАТО давно пора проснуться и решить, какими симметричными или асимметричными шагами ответить России. В противном случае со стороны России будут новые провокации, которые в конечном итоге могут привести к непосредственному военному конфликту“.

Цахкна: возможно, это информационная операция

Как сообщил Delfi министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200), о предполагаемых планах РФ он узнал из СМИ. Сейчас Эстония общается на эту тему с Финляндией и Литвой.

„Во-первых, действительно ли у России есть такой план? Во-вторых, вопрос касается международных морских конвенций, к которым Россия присоединилась сама. На первый взгляд это кажется абсурдом. Как сказала министр иностранных дел Финляндии в своем первом коротком комментарии, сейчас они расследуют, что за этим стоит и стоит ли вообще. Речь может идти и о гибридной информационной войне, чтобы вызвать дебаты и напугать тем, что Россия начинает расширять свою территорию“, — пояснил министр.