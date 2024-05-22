5 сенсационных участников ЛЧ из топ-лиг. Некоторые клубы очень удивят
В нынешнем сезоне в каждой из топ-5 лиг Европы появилась команда, которая неожиданно взлетела и пробилась в Лигу чемпионов. Уникальная ситуация! Осенью 2024 года в главном еврокубке сыграют „Астон Вилла“, „Жирона“, „Болонья“, „Штутгарт“ и „Брест“. Правда, в случае с каталонским клубом есть одно но. Sportmail рассказывает о сенсациях чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
АПЛ: „Астон Вилла“
Бирмингемцы сыграют в Лиге (Кубке) чемпионов впервые с 1983-го. „Астон Вилла“ была чемпионом Англии сезона-1980/1981, а на следующий год победила в Кубке чемпионов, переиграв в финале „Баварию“ со счётом 1:0, поэтому задержалась в главном еврокубке ещё на сезон. Хотя в английской лиге свалилась тогда на 11-е место.
Сейчас „Астон Вилла“ финишировала четвёртой в АПЛ — опередила в борьбе за ЛЧ „Тоттенхэм“, „Манчестер Юнайтед“ и других английских грандов. Шесть лет назад команда тоже заняла четвёртое место, но в Чемпионшипе. Вылет из элиты помог бирмингемцам как следует перезагрузиться. А в Премьер-лиге „Астон Вилла“ не попадала в топ-4 с 1996 года.
Главный творец успеха бирмингемцев — Унаи Эмери. Экс главный тренер „Спартака“ продолжает доказывать, что он специалист с большой буквы. Возможно, пробиться с „Астон Виллой“ в Лигу чемпионов через АПЛ даже труднее, чем трижды выиграть Лигу Европы с „Севильей“ или один раз с „Вильярреалом“. И уж точно это намного более сложная задача, чем победа с „ПСЖ“ в чемпионате Франции. Но Эмери, возглавляющий команду с ноября 2022-го, справился за полтора года.
„Эмери всегда очень хорошо организует свою команду. Работа, которую он проделывает, просто исключительна. Мы все знаем, как трудно попасть в Лигу Чемпионов, и то, что он делает — совершенно исключительная вещь“, — сказал про испанца Юрген Клопп. Кстати, Эмери был номинирован на приз лучшему тренеру сезона АПЛ наряду с уходящим из „Ливерпуля“ Клоппом, Хосепом Гвардиолой („Манчестер Сити“), Микелем Артетой („Арсенал“) и Андони Ираолой („Борнмут“).
Команда Эмери не настаивает на владении мячом — по этому показателю бирмингемцы только седьмые в АПЛ. Зато „Астон Вилла“ прекрасно использует свободное пространство и скорость своего самого результативного игрока. Форвард Олли Уоткинс поделил четвёртое место в гонке бомбардиров АПЛ с 19 голами и победил в соревновании ассистентов с 13 голевыми передачами.
Помимо Уоткинса, ключевыми фигурами „Астон Виллы“ можно назвать полузащитников Джона Макгинна и Дугласа Луиса, вингера Леона Бэйли, а также голкипера Эмилиано Мартинеса — чемпиона мира в составе сборной Аргентины.
Примера: „Жирона“
Каталонская команда финиширует третьей вне зависимости от результатов последнего тура и должна впервые в своей истории принять участие не просто в ЛЧ, но и вообще в еврокубках! За всю историю у „Жироны“ нет ни одного трофея, если не брать Суперкубок Каталонии. Лучшим достижением было 10-е место в Примере в 2018 и 2023 годах.
Возглавляющий „Жирону“ Мичел сотворил историю со своей командой. Неудивительно, что он номинирован на приз лучшему тренеру сезона в Испании, а его конкуренты в борьбе за награду — Карло Анчелотти („Реал“), Эрнесто Вальверде („Атлетик“), Диего Симеоне („Атлетико“) и Марселино Гарсия Тораль („Вильярреал“). Мичел работает с „Жироной“ с 2021 года и поднял её в Лигу чемпионов из Сегунды.
„Это счастье. После трёх лет проекта выйти в Лигу чемпионов из Сегунды — нечто чудесное и доставляющее удовольствие. Оказаться в ЛЧ за четыре тура до завершения чемпионата — потрясающе… Невероятно то, что сделали футболисты. Нам удалась прекрасная работа. У меня нет слов. Просто наслаждаюсь моментом“, — признаётся Мичел.
„Жирона“ играет в смелый, агрессивный футбол. Она вторая по количеству голов в Примере. Лучший бомбардир команды Артём Довбик борется за победу в гонке снайперов чемпионата Испании и забил 21 мяч. Центрфорвард превратился в главную звезду „Жироны“, а в летнее трансферное окно может оказаться в европейском топ-клубе.
Но в команде Мичела много ярких фигур и помимо Довбика — прежде всего лучший ассистент „Жироны“, бразильский вингер Савио (девять голевых передач), а также полузащитники Алеш Гарсия и Виктор Цыганков. Большие клубы следят и за молодым бразильцем Яном Коуто.
Впрочем, участие „Жироны“ в Лиге чемпионов под вопросом из-за связи с „Манчестер Сити“. Обоими клубами владеет City Football Group. Чтобы УЕФА допустил „Жирону“ до ЛЧ, City Football Group должен сократить свою долю в одном из них менее чем до 30%. Разумеется, речь идёт о том, чтобы „пожертвовать“ каталонским клубом. Иначе „Жирона“ отправится в Лигу Европы.
Серия А: „Болонья“
От Италии в нынешнем сезоне попадают в Лигу чемпионов пять команд, и в топ-5 точно будет „Болонья“. Возможно, команда Тьяго Мотты финиширует даже третьей. „Болонья“ сыграет в Лиге (Кубке) чемпионов впервые за 60 лет. В 1964 году она вылетела уже в предварительном раунде, уступив „Андерлехту“ по… жребию! Тогда итальянцы провели с бельгийцами три матча, но так и не определили, кто из них сильнее. Дополнительная третья игра завершилась вничью 0:0, а со жребием повезло „Андерлехту“.
В сезоне-1963/1964 „Болонья“ завоевала свой последний чемпионский титул. В XXI веке команда не поднималась выше седьмого места в Серии А, более того, вылетала из элиты. Но теперь благодаря блестящей работе Тьяго Мотты и игроков возвращается в еврокубки.
Мотту хвалят коллеги по цеху. Например, Анчелотти, рассуждая о тренерах нового поколения, сказал: „Хаби Алонсо — один из специалистов, которые мне нравятся больше всего. В этом же ряду могу отметить и Тьяго Мотту“. А возглавляющий сборную Италии Лучано Спаллетти так ответил на вопрос, какая команда Серии А симпатична ему: „Больше всего мне нравится „Болонья“. Она напоминает мне мой „Наполи“.
„Болонья“ сильна в обороне — пропустила всего 27 мячей за 36 матчей. Меньше только у „Интера“. Но это не команда-автобус: Тьяго поставил сбалансированную, интересную игру.
Лучший бомбардир „Болоньи“ — Джошуа Зиркзее, забивший 11 мячей. Скорее всего, 22-летний голландский форвард в следующем сезоне будет выступать в более статусном клубе. 22-летний защитник Риккардо Калафьори, отдавший пять голевых передач, первый ассистент команды. Заслуживают внимания также полузащитник Льюис Фергюсон, форвард Риккардо Орсолини и некоторые другие игроки „Болоньи“.
Самого Тьяго Мотту называют будущим главным тренером „Ювентуса“. Сообщалось, что туринский клуб предложил ему трёхлетний контракт с зарплатой € 3,5 млн в год. От такого предложения трудно отказаться.
Бундеслига: „Штутгарт“
В Германии всех потряс „Байер“, но если бы не уникальный сезон Леверкузена, завершившего чемпионат Германии без единого поражения, то все говорили бы про „Штутгарт“. Представить, что эта команда финиширует второй в Бундеслиге, было ещё труднее, нежели вообразить чемпионство „Байера“. В предыдущие два сезона „Штутгарт“ занимал 15-е и 16-е место, а ещё четыре года назад вылезал из болота Второй Бундеслиги.
В Лиге чемпионов „Штутгарт“ не выступал с сезона-2009/2010, когда добрался до ⅛ финала. В еврокубках команды не было 10 лет. Теперь относительно молодой 42-летний тренер Себастьян Хёнес (племянник экс-президента „Баварии“ Ули Хёнеса), возглавляющий „Штутгарт“ с апреля 2023 года, возвращает „швабов“ в ЛЧ. Его парни тоже обошли „Баварию“. Разве это не чудо?
Экс-защитник „Баварии“ Лотар Маттеус ещё в феврале прогнозировал приход Себастьяна в „Баварию“, но тот в итоге продлил контракт со „Штутгартом“. „Для меня Хёнес — кандидат № 2 на пост тренера „Баварии“ после Хаби Алонсо, — говорил Маттеус. — Он знает Бундеслигу и уже благодаря фамилии имеет большую поддержку“.
„Штутгарт“ в топ-3 Бундеслиги как по забитым, так и по пропущенным мячам. Это свидетельствует о сбалансированности команды. Но, конечно, самое яркое её звено — атакующее трио в лице Серу Гирасси, Дениза Ундава и Криса Фюриха. У них на троих 72 результативных балла в чемпионате Германии. Гирасси наколотил 28 мячей за 28 матчей и стал бы лучшим бомбардиром, если бы не фантастический Гарри Кейн. Его наверняка ждёт в летнее окно трансфер в топ-клуб. Ундав — лучший ассистент команды с девятью голевыми передачами.
Имеющий российские корни защитник-капитан Вальдемар Антон тоже заметная фигура — поедет на Евро-2024 в составе сборной Германии. За национальную команду сыграют ещё голкипер Александр Нюбель и защитник Максимилиан Миттельштедт.
Лига 1: „Брест“
„Брест“ попал в топ-3 чемпионата Франции и впервые в своей истории завоевал путёвку в еврокубки — и сразу в Лигу чемпионов. Выдающееся достижение команды Эрика Руа. Этот клуб никогда не выигрывал трофеев, а лучшим его выступлением до сегодняшнего дня было восьмое место в Лиге 1 в 1987 году. Даже сейчас у „Бреста“ один из самых скромных бюджетов в элите французского футбола — около € 48 млн. Не хватило бы, чтобы оплатить услуги Килиана Мбаппе за один сезон.
В общем-то, ничего выдающегося в игре „Бреста“ нет. Рабочая, организованная, боевитая команда. Хорошо использует фланги, насыщает штрафную и много подаёт. „Брест“ — лидер по кроссам во французском чемпионате. А по допущенным ударам по своим воротам (10,4) команда Руа уступает только „Лиллю“.
По итогам сезона Руа признали лучшим тренером сезона в Лиге 1. Он выиграл борьбу за ценный индивидуальный трофей у Паулу Фонсеки („Лилль“), Луиса Энрике („ПСЖ“), Луки Элснера („Гавр“) и Франка Эза („Ланс“). Удивительный прорыв, ведь до „Бреста“ у Руа был минимальный тренерский опыт в „Ницце“, да и тот в далёком 2011 году. В одном из интервью Эрик признавался:
„Честно скажу, что очень жалел бы через несколько лет, если бы мне не выпал этот шанс в „Бресте“. Был бы разочарован, что больше не поработал тренером, потому что я люблю эту работу“.
Лидеры „Бреста“ — лучший бомбардир и ассистент команды вингер Ромен дель Кастильо (набрал 8+8), полузащитник Пьерр Лис-Мелу, защитники Брендан Шардонне и Лилиан Брассье. За последним внимательно следят „Милан“ и „Монако“.
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