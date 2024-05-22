5 сенсационных участников ЛЧ из топ-лиг. Некоторые клубы очень удивят

Помимо Уоткинса, ключевыми фигурами „Астон Виллы“ можно назвать полузащитников Джона Макгинна и Дугласа Луиса, вингера Леона Бэйли, а также голкипера Эмилиано Мартинеса — чемпиона мира в составе сборной Аргентины.

Команда Эмери не настаивает на владении мячом — по этому показателю бирмингемцы только седьмые в АПЛ. Зато „Астон Вилла“ прекрасно использует свободное пространство и скорость своего самого результативного игрока. Форвард Олли Уоткинс поделил четвёртое место в гонке бомбардиров АПЛ с 19 голами и победил в соревновании ассистентов с 13 голевыми передачами.

„Эмери всегда очень хорошо организует свою команду. Работа, которую он проделывает, просто исключительна. Мы все знаем, как трудно попасть в Лигу Чемпионов, и то, что он делает — совершенно исключительная вещь“, — сказал про испанца Юрген Клопп. Кстати, Эмери был номинирован на приз лучшему тренеру сезона АПЛ наряду с уходящим из „Ливерпуля“ Клоппом, Хосепом Гвардиолой („Манчестер Сити“), Микелем Артетой („Арсенал“) и Андони Ираолой („Борнмут“).

Главный творец успеха бирмингемцев — Унаи Эмери. Экс главный тренер „Спартака“ продолжает доказывать, что он специалист с большой буквы. Возможно, пробиться с „Астон Виллой“ в Лигу чемпионов через АПЛ даже труднее, чем трижды выиграть Лигу Европы с „Севильей“ или один раз с „Вильярреалом“. И уж точно это намного более сложная задача, чем победа с „ПСЖ“ в чемпионате Франции. Но Эмери, возглавляющий команду с ноября 2022-го, справился за полтора года.

Сейчас „Астон Вилла“ финишировала четвёртой в АПЛ — опередила в борьбе за ЛЧ „Тоттенхэм“, „Манчестер Юнайтед“ и других английских грандов. Шесть лет назад команда тоже заняла четвёртое место, но в Чемпионшипе. Вылет из элиты помог бирмингемцам как следует перезагрузиться. А в Премьер-лиге „Астон Вилла“ не попадала в топ-4 с 1996 года.

Бирмингемцы сыграют в Лиге (Кубке) чемпионов впервые с 1983-го. „Астон Вилла“ была чемпионом Англии сезона-1980/1981, а на следующий год победила в Кубке чемпионов, переиграв в финале „Баварию“ со счётом 1:0, поэтому задержалась в главном еврокубке ещё на сезон. Хотя в английской лиге свалилась тогда на 11-е место.

Примера: „Жирона“

Каталонская команда финиширует третьей вне зависимости от результатов последнего тура и должна впервые в своей истории принять участие не просто в ЛЧ, но и вообще в еврокубках! За всю историю у „Жироны“ нет ни одного трофея, если не брать Суперкубок Каталонии. Лучшим достижением было 10-е место в Примере в 2018 и 2023 годах.

Возглавляющий „Жирону“ Мичел сотворил историю со своей командой. Неудивительно, что он номинирован на приз лучшему тренеру сезона в Испании, а его конкуренты в борьбе за награду — Карло Анчелотти („Реал“), Эрнесто Вальверде („Атлетик“), Диего Симеоне („Атлетико“) и Марселино Гарсия Тораль („Вильярреал“). Мичел работает с „Жироной“ с 2021 года и поднял её в Лигу чемпионов из Сегунды.

„Это счастье. После трёх лет проекта выйти в Лигу чемпионов из Сегунды — нечто чудесное и доставляющее удовольствие. Оказаться в ЛЧ за четыре тура до завершения чемпионата — потрясающе… Невероятно то, что сделали футболисты. Нам удалась прекрасная работа. У меня нет слов. Просто наслаждаюсь моментом“, — признаётся Мичел.

„Жирона“ играет в смелый, агрессивный футбол. Она вторая по количеству голов в Примере. Лучший бомбардир команды Артём Довбик борется за победу в гонке снайперов чемпионата Испании и забил 21 мяч. Центрфорвард превратился в главную звезду „Жироны“, а в летнее трансферное окно может оказаться в европейском топ-клубе.

Но в команде Мичела много ярких фигур и помимо Довбика — прежде всего лучший ассистент „Жироны“, бразильский вингер Савио (девять голевых передач), а также полузащитники Алеш Гарсия и Виктор Цыганков. Большие клубы следят и за молодым бразильцем Яном Коуто.

Впрочем, участие „Жироны“ в Лиге чемпионов под вопросом из-за связи с „Манчестер Сити“. Обоими клубами владеет City Football Group. Чтобы УЕФА допустил „Жирону“ до ЛЧ, City Football Group должен сократить свою долю в одном из них менее чем до 30%. Разумеется, речь идёт о том, чтобы „пожертвовать“ каталонским клубом. Иначе „Жирона“ отправится в Лигу Европы.

Серия А: „Болонья“