Минск снова огрызнулся „недружественным“ странам, среди которых Эстония

Так, запрещается ввозить и продавать из этих стран пиво, сброженные напитки, средства для ухода за кожей. Под ограничения попали и средства для волос, бритья, гигиены полости рта и зубов, дезодоранты, составы для ванн, мыло, чистящие средства.

Также в этот перечень включили ковры напольные, мужскую текстильную одежду, обувь с верхом из натуральной кожи, головные уборы, постельные принадлежности, столовую посуду (кухонную из фарфора и стеклянную), основы матрацные, лаки, краски, плиты, листы, пленки из пластмасс, ярлыки и этикетки из бумаги, картона.

„Также постановлением запрещаются ввоз и реализация воды, включая минеральную и газированную, из недружественных стран“, — сообщает Совмин. То есть этот пункт касается всех „недружественных“ государств.

Как объясняют в правительстве, эти ограничения вводят как ответ на принятые санкции этими государствами. Так, Латвии Минск припомнил запрет на импорт из Беларуси пищевой продукции по отдельным позициям, Литве — запрет на один год ввоза сельскохозяйственной продукции и кормов из Беларуси.

Также Минск затаил обиду на подготовленный „регламент Совета ЕС, основными инициаторами которого выступили пять стран (Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония), который устанавливает повышенные пошлины на импорт белорусской сельхозпродукции“, — уточняют в Совмине.

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