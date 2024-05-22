Мужчина на тракторе вылетел с дороги и погиб на месте

Во вторник, 21 мая, поступило сообщение об аварии в деревне Умбсоо в волости Мульги в Вильяндимаа, где 45-летний мужчина на тракторе Aste A-55 съехал с дороги.

В результате случившегося водитель погиб на месте, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

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