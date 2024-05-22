Лондонский „Челси“ досрочно разорвал контракт с главным тренером Маурисио Почеттино

52-летний Маурисио Почеттино возглавил лондонский „Челси“ 1 июля прошлого года, подписав контракт до июня 2025 года.

Лондонский „Челси“ досрочно разорвали контракт с аргентинским специалистом по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает сайт лондонского клуба.

В завершившемся сезоне АПЛ лондонский клуб занял 6-е место, дающее право выступать в Лиге конференций. Клуб также дошел до финала Кубка лиги и полуфинала Кубка Англии.

„Спасибо владельцам „Челси“ и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба. Теперь у клуба есть хорошие возможности, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-лиге и еврокубках в ближайшие годы“, – сказал бывший главный тренер „Челси“.

Почеттино стал шестым главным тренером „Челси“ за последние пять лет.

„От имени всех в „Челси“ мы хотим поблагодарить Маурисио за его работу в этом сезоне“, — прокомментировали спортивные директора Лоуренс Стюарт и Пол Уинстэнли. „Мы будем рады его возвращению на „Стэмфорд Бридж“ в любое время и желаем ему всего самого лучшего в его будущей тренерской карьере“.

Вместе с 52-летним аргентинским специалистом клуб также покинули его помощники – Хесус Перес, Мигель д’Агостино, Тони Хименес и Себастьяно Почеттино (сын Маурисио).

До „Челси“ Маурисио Почеттино был главным тренером французского „Пари Сен-Жермен“, испанского „Эспаньола“, английских „Саутгемптон“ и „Тоттенхэ“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.