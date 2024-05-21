Таллинн задним числом увеличит зарплаты работникам образования

С 1 января 2024 года минимальная ставка заработной платы учителей и опорных специалистов установлена в размере 1 820 евро, а ставка помощников учителей в детских садах – 1 092 евро в месяц. Таким образом, с 1 января текущего года минимальная ежемесячная заработная плата учителей таллиннских общеобразовательных и профессиональных школ, дошкольных учреждений и школ по интересам, а также опорных специалистов составит 1 820 евро (ранее 1 803 евро), минимальная заработная плата помощников учителей детских садов – 1 092 евро (ранее 1 085 евро) в месяц.

Вице-мэр Алексей Яшин отметил, что повышение минимальной зарплаты учителей общеобразовательных школ сопровождается аналогичным повышением зарплаты учителей и опорных специалистов, работающих в сфере муниципального образования Таллинна. „Политика города заключается в том, чтобы при установлении минимальной ставки заработной платы учителей, независимо от учебного заведения, придерживаться принципов равного обращения, а также увязать минимальную зарплату педагогов, работающих в детских садах, и их помощников с минимальной зарплатой школьных учителей“, – сказал Яшин.

Согласно Постановлению Правительства Республики от 21 декабря 2023 года „О минимальной ставке заработной платы учителей основной школы и гимназии“, для учителей основной школы и гимназии, работающих на полную ставку, минимальная заработная плата составляет 1803 евро в месяц. В проекте поправок к постановлению, представленном Министерством образования и науки 6 мая этого года, минимальная зарплата учителей основной школы и гимназии, работающих на полную ставку, будет составлять 1 820 евро в месяц. Новая минимальная ставка заработной платы, установленная в проекте постановления правительства, будет применяться ретроактивно с 1 января 2024 года.