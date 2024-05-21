ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (818-й день) | Оперативные направления в Донецкой области остаются самыми сложными участками фронта
Подводим итоги очередного дня войны.
Минобороны России объявило о начале учений с тактическим ядерным оружием
Российские войска начали в Южном военном округе первый этап учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщило Минобороны России.
В рамках этого этапа ракетные соединения Южного военного округа отрабатывают получение боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер“, а также снаряжение ракет-носителей и скрытное выдвижение в позиционный район для подготовки к ракетным пускам, уточняет Минобороны России.
Подразделения авиации Воздушно-космических сил России в ходе учений, в свою очередь, отрабатывают снаряжение специальными боевыми частями „авиационных средств поражения“, в том числе гиперзвуковых ракет „Кинжал“, и вылеты в назначенные районы патрулирования, говорится в сообщении ведомства.
Минобороны в своем заявлении еще раз отметило, что учения проводятся „в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц“ в адрес России.
Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные поразили российский военный корабль „Циклон“. В Минобороны РФ потерю не подтверждали
Украинские военные в ночь на 19 мая поразили малый ракетный корабль „Циклон“ проекта 22800 в ходе атаки на аннексированный Севастополь, говорится в сводке Генштаба ВСУ. Был ли корабль уничтожен или только поврежден, ведомство не уточняет.
Накануне, 20 мая, о вероятном уничтожении корабля заявлял спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, подтверждение этой информации будет означать, что в Крыму не осталось ни одного надводного носителя крылатых ракет — все остальные были переведены в Новороссийск.
Российский анонимный телеграм-канал „Досье Шпиона“ писал, что по „Циклону“ ударили двумя ракетами ATACMS. Позднее источники Astra в экстренных службах Севастополя сообщили, что три ракеты попали в причал, у которого стоял малый ракетный корабль. По данным издания, в результате атаки „Циклон“ утонул. О вероятном попадании по кораблю также писал украинский канал „Крымский ветер“ со ссылкой на спутниковые снимки.
Сотрудника мэрии Перми приговорили к 12 годам колонии по обвинениям в госизмене и подготовке теракта
Центральный окружной военный суд приговорил жителя Перми к 12 годам колонии строгого режима по обвинениям в госизмене, приготовлению к теракту и публичному оправданию терроризма, сообщает издание Properm.
Приговор вынесли еще в марте 2024 года. Имя осужденного не раскрывается. Его адвокаты сейчас пытаются оспорить решение суда.
В управлении ФСБ по Пермскому краю заявили, что в сентябре-октябре 2022 года осужденный „осуществлял сотрудничество с представителями вооруженных сил Украины, заключавшееся в подготовке им диверсионно-террористических акций на объектах промышленности и правоохранительных органов города Перми“.
Информированный источник Properm рассказал, что приговоренный родом из Белгорода, ранее работал в ведомствах правительства Пермского края, а до задержания в 2023 году был действующим сотрудником одного из подразделений мэрии Перми.
Покровское направление и другие оперативные направления в Донецкой области остаются самыми сложными участками фронта, рассказал Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 818-го дня войны.
„Покровское направление и другие донецкие направления — Краматорское, Кураховское — сейчас остаются чрезвычайно сложными: и там больше всего боев. Харьковщина — наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы“, — сказал президент Украины.
Зеленский добавил, что сегодня заслушал подробные доклады о ситуации на фронте и об обеспечении украинской обороны от министра обороны Украины Рустема Умерова, начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, а также главкома ВСУ Александра Сырского.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна иметь возможность поражать военные цели на территории РФ, поскольку это поможет быстрее приблизить завершение войны.
Об это он заявил на брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Киеве.
Кулеба отметил, что украинские удары по целям на территории России абсолютно оправданы, потому что это „та территория, с которой в Украину приходят смерть и разрушение“.
В течение дня Никопольский район Днепропетровской области подвергся почти двум десяткам атак со стороны России, рассказал глава военной администрации региона Сергей Лысак.
Войска РФ атаковали район, применив артиллерию и беспилотники. Под удары попали Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская и Покровская общины.
Повреждены инфраструктурный объект, промышленное предприятие, часовня, 17 частных домов, около 10 хозяйственных построек, два автомобиля, газопровод и линии электропередач. Люди не пострадали.
ВСУ удалось стабилизировать положение в городе Волчанск Харьковской области, рассказал в эфире телемарафона глава оперативно-стратегической группировки украинских войск „Хортица“ Назар Волошин.
„Сейчас на Харьковщине оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется. Однако нашим Силам обороны и всем привлеченным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию, в частности в городе Волчанск, — заявил Волошин.
По его словам, российские войска не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ у Липцев, Волчанска и Старицы, сочетая наземные штурмы с авиационными ударами.
Три мирных жителя ранены при обстреле Шуменского микрорайона Херсона, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.
50-летняя женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, перелом бедра и контузию. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. У 71-летней местной жительницы ранение ноги. Также пострадал 15-летний подросток, его госпитализировали.
В результате обстрела поврежден многоэтажный дом.
Следователи установили личности всех погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Днем 12 мая в Белгороде, который с начала полномасштабного российского вторжения в Украину регулярно подвергается обстрелам, обрушился один из подъездов жилого десятиэтажного дома на улице Щорса. Перед этим в городе был объявлен сигнал ракетной опасности. Погибли 17 человек, еще 19 — получили ранения.
Минобороны России заявило, что дом был поврежден фрагментами сбитой над городом украинской ракеты „Точка-У“. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что подъезд был разрушен прямым попаданием снаряда ВСУ.
Власти Украины официально инцидент в Белгороде не комментировали, но в местных СМИ появлялись версии, что подъезд могли взорвать изнутри, либо на него была сброшена российская авиабомба.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов рассказал о последствиях российских ударов по поселку Золочев, расположенном у границы с РФ.
Повреждения, по словам Синегубова, получила исключительно гражданская инфраструктура: детский сад, рынок, жилые дома. Никто не пострадал.
Германия планирует увеличить военную помощь Украине в 2024 году еще на 3,8 миллиарда евро, сообщил источник Reuters. Первым об этом сообщила газета Bild.
„Если мы хотим сделать больше, нам нужно больше денег“, — сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопрос о военной помощи Украине во время посещения авиабазы в Латвии.
По данным Bild, Писториус попросил о выделении дополнительных средств, министр финансов Кристиан Линднер поддержал эту идею. Окончательное решение примет парламент в июне.
На данный момент Берлин выделил 7,1 миллиарда евро на поддержку Киева оружием и боеприпасами в этом году, но деньги уже почти полностью распределены по проектам.
Евросоюз не имеет никаких сомнений в легитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.
В Евросоюзе одобрили использование доходов от замороженных активов Банка России для помощи Украине, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский в соцсети икс.
„Только в этом году — почти три миллиарда евро, 90 процентов пойдут на нужды украинской армии. Россия должна заплатить за причиненный войной ущерб“, — говорится в сообщении министра.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью Reuters, что Киев ведет переговоры с международными партнерами об использовании западного оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и непосредственно на российской территории.
„Пока ничего позитивного нет“, — сказал Зеленский. Он отметил, что Украина не нарушала договоренностей с союзниками о неприменении западного оружия на территории России.
„Мы не можем подвергать риску весь объем вооружений“, — сказал Зеленский.
Власти Евросоюза настаивают на том, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. Пять дипломатов, говоривших на условиях анонимности, заявили, что стоит цель начать официальные переговоры уже 25 июня.
Дипломаты из ЕС и Киева активно работают над тем, чтобы убедить венгерское правительство дать согласие на начало переговоров о вступлении Украины. И Брюссель, и Киев, как пишет издание, ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы снять озабоченность Венгрии по поводу венгерских меньшинств в Украине.
Как указывает Politico, начало переговоров поддержит Украину, которая более двух лет борется с полномасштабным российским вторжением и давно стремится присоединиться к ЕС.
Источник: Meduza.
*Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.