ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (818-й день) | Оперативные направления в Донецкой области остаются самыми сложными участками фронта

Российский анонимный телеграм-канал „Досье Шпиона“ писал , что по „Циклону“ ударили двумя ракетами ATACMS. Позднее источники Astra в экстренных службах Севастополя сообщили , что три ракеты попали в причал, у которого стоял малый ракетный корабль. По данным издания, в результате атаки „Циклон“ утонул. О вероятном попадании по кораблю также писал украинский канал „Крымский ветер“ со ссылкой на спутниковые снимки.

Накануне, 20 мая, о вероятном уничтожении корабля заявлял спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, подтверждение этой информации будет означать, что в Крыму не осталось ни одного надводного носителя крылатых ракет — все остальные были переведены в Новороссийск.

Украинские военные в ночь на 19 мая поразили малый ракетный корабль „Циклон“ проекта 22800 в ходе атаки на аннексированный Севастополь, говорится в сводке Генштаба ВСУ. Был ли корабль уничтожен или только поврежден, ведомство не уточняет.

Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные поразили российский военный корабль „Циклон“. В Минобороны РФ потерю не подтверждали

Минобороны в своем заявлении еще раз отметило, что учения проводятся „в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц“ в адрес России.

Подразделения авиации Воздушно-космических сил России в ходе учений, в свою очередь, отрабатывают снаряжение специальными боевыми частями „авиационных средств поражения“, в том числе гиперзвуковых ракет „Кинжал“, и вылеты в назначенные районы патрулирования, говорится в сообщении ведомства.

В рамках этого этапа ракетные соединения Южного военного округа отрабатывают получение боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер“, а также снаряжение ракет-носителей и скрытное выдвижение в позиционный район для подготовки к ракетным пускам, уточняет Минобороны России.

Российские войска начали в Южном военном округе первый этап учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщило Минобороны России.

Сотрудника мэрии Перми приговорили к 12 годам колонии по обвинениям в госизмене и подготовке теракта

Центральный окружной военный суд приговорил жителя Перми к 12 годам колонии строгого режима по обвинениям в госизмене, приготовлению к теракту и публичному оправданию терроризма, сообщает издание Properm.

Приговор вынесли еще в марте 2024 года. Имя осужденного не раскрывается. Его адвокаты сейчас пытаются оспорить решение суда.

В управлении ФСБ по Пермскому краю заявили, что в сентябре-октябре 2022 года осужденный „осуществлял сотрудничество с представителями вооруженных сил Украины, заключавшееся в подготовке им диверсионно-террористических акций на объектах промышленности и правоохранительных органов города Перми“.

Информированный источник Properm рассказал, что приговоренный родом из Белгорода, ранее работал в ведомствах правительства Пермского края, а до задержания в 2023 году был действующим сотрудником одного из подразделений мэрии Перми.

Покровское направление и другие оперативные направления в Донецкой области остаются самыми сложными участками фронта, рассказал Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 818-го дня войны.

„Покровское направление и другие донецкие направления — Краматорское, Кураховское — сейчас остаются чрезвычайно сложными: и там больше всего боев. Харьковщина — наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы“, — сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что сегодня заслушал подробные доклады о ситуации на фронте и об обеспечении украинской обороны от министра обороны Украины Рустема Умерова, начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, а также главкома ВСУ Александра Сырского.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна иметь возможность поражать военные цели на территории РФ, поскольку это поможет быстрее приблизить завершение войны.

Об это он заявил на брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Киеве.