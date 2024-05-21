В основанных иностранцами стартап-компаниях средняя зарплата достигает 3832 евро
С помощью программы стартап-виз в Эстонии создано 238 стартапов, которые в первом квартале этого года увеличили свой оборот на 12% до 30 миллионов евро и привлекли инвестиции на сумму почти 40 миллионов евро.
По данным Startup Estonia, по состоянию на конец первого квартала этого кода в стартап-компаниях, основанных иностранцами по программе стартап-виз, работало 397 человек, а количество сотрудников за год выросло на 0,3%. Основанные иностранцами эстонские стартапы платят сотрудникам зарплаты значительно выше среднего по Эстонии - средняя брутто-зарплата в них достигает 3832 евро, что в два раза превышает средний показатель по Эстонии.
С помощью программы стартап-виз в Эстонии создано 238 стартап-компаний, крупнейшим работодателем из них является действующее в Тартумаа компания Glia, где по состоянию на конец первого квартала было трудоустроено 142 человека. В тройку лидеров также входят Evocon с 33 сотрудниками и CyberCube с 24 работниками.
Менеджер стартап-визы и развития международных связей Startup Estonia Анника Ярс отметила, что программа стартап-виз позволяет гражданам стран, не входящих в ЕС, приезжать на работу в Эстонию, переносить сюда свои стартап-компании или создавать в Эстонии новые. „Иностранцы, переехавшие в Эстонию, вносят значительный вклад в развитие нашего сектора информационных технологий и технологий как в качестве основателей стартапов, так и в качестве их работников. Помимо прямого трудового вклада, созданных рабочих мест и уплаченных налогов, не менее важны знания, опыт и контакты, которые они сюда привезли - это значительной степени способствуют развитию эстонского стартап-сектора“, — сказала Ярс.
Стартап-компании, основанные иностранцами с помощью программы стартап-виз, в первом квартале года увеличили свой оборот на 12% до 30,1 млн евро. Компаниями с самым высоким оборотом стали Glia (3,8 млн евро), Onde (3,7 млн евро) и Vertigogames (2,5 млн евро).
За первые три месяца года компании с визовым статусом получили инвестиции на сумму 39,2 млн евро, что составляет более трети инвестиций, полученных компаниями эстонского стартап-сектора за этот же период. Самая крупная инвестиция была привлечена Tuum, сумма сделки составила 25 миллионов евро. Вторая по величине инвестиция была получена BotGuard, 12 миллионов евро. В тройку лидеров также попал стартап Themo со сделкой на сумму 1,3 миллиона евро.
В первом квартале этого года компании, основанные с помощью эстонской программы стартап-виз, заплатили в Эстонии 2,9 млн евро налогов на рабочую силу, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Крупнейшими плательщиками налогов на рабочую силу были Glia (1,3 млн евро), Botguard (0,25 млн евро) и CyberCube (0,22 млн евро).
Startup Estonia — это государственная программа развития эстонской стартап-экосистемы, дающая толчок появлению стартапов и международным историям успеха. Программу Startup Estonia проводит совместное учреждение EAS и KredEx. Программа Startup Estonia финансируется из средств Европейского Союза (номер проекта 2021-2027.1.03.23-0212).
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