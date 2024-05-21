В основанных иностранцами стартап-компаниях средняя зарплата достигает 3832 евро

По данным Startup Estonia, по состоянию на конец первого квартала этого кода в стартап-компаниях, основанных иностранцами по программе стартап-виз, работало 397 человек, а количество сотрудников за год выросло на 0,3%. Основанные иностранцами эстонские стартапы платят сотрудникам зарплаты значительно выше среднего по Эстонии - средняя брутто-зарплата в них достигает 3832 евро, что в два раза превышает средний показатель по Эстонии.

С помощью программы стартап-виз в Эстонии создано 238 стартап-компаний, крупнейшим работодателем из них является действующее в Тартумаа компания Glia, где по состоянию на конец первого квартала было трудоустроено 142 человека. В тройку лидеров также входят Evocon с 33 сотрудниками и CyberCube с 24 работниками.

Менеджер стартап-визы и развития международных связей Startup Estonia Анника Ярс отметила, что программа стартап-виз позволяет гражданам стран, не входящих в ЕС, приезжать на работу в Эстонию, переносить сюда свои стартап-компании или создавать в Эстонии новые. „Иностранцы, переехавшие в Эстонию, вносят значительный вклад в развитие нашего сектора информационных технологий и технологий как в качестве основателей стартапов, так и в качестве их работников. Помимо прямого трудового вклада, созданных рабочих мест и уплаченных налогов, не менее важны знания, опыт и контакты, которые они сюда привезли - это значительной степени способствуют развитию эстонского стартап-сектора“, — сказала Ярс.

Стартап-компании, основанные иностранцами с помощью программы стартап-виз, в первом квартале года увеличили свой оборот на 12% до 30,1 млн евро. Компаниями с самым высоким оборотом стали Glia (3,8 млн евро), Onde (3,7 млн ​​евро) и Vertigogames (2,5 млн евро).