Звуки канонады и вальсы выпускников. Что происходит в Харькове во время наступления России на границе

С тех пор, как Харьков снова оказался в центре внимания СМИ, я постоянно получаю запросы. Коллеги, друзья и знакомые, которые находятся не здесь, все вместе спрашивают, как я.

Россияне часто бьют по городу переделанными управляемыми боеприпасами, или УАБами (управляемыми авиабомбами). Их взрывы звучат более глухо по сравнению с обычными ракетами от установки С-300. Но несмотря на относительно небольшой заряд, они выносят окна, срывают балконы и двери во всех многоэтажках рядом с местом разрыва.

Ребенок бегает рядом кругами, а женщина не обращает внимания на слова мужчины и продолжает ждать общественный транспорт. Для харьковчан удары по центру города — уже несколько месяцев не новость.

Сейчас уже больше трех часов дня. В центре города громко, слышны взрывы. Те, кто сидит на летних верандах кафе, только переглядываются. Около стеклянной остановки троллейбуса мужчина свирепо кричит на женщину: „Что ты тут торчишь? Бери ребенка и иди в метро! Сейчас прилетит сюда, будешь знать!“

Недавно на одно из мероприятий в Харькове приехали волонтеры из других регионов. Они удивлялись: стоило им пересечь границы области, телефоны не замолкали из-за сигналов тревоги. Оповещения от областной администрации об угрозе находили их даже при отсутствии интернета.

10 мая, в день начала российского наступления на приграничные районы в Харьковской области, в регионе была самая долгая тревога с начала полномасштабной войны: ее не отменяли более 13 часов.

Как заметила одна из моих коллег, Харьков давно превратился в город тревог. Просто сейчас напряжение больше заметно.

Харьковский городской автобус идет по обычному маршруту. Как только он выходит из зоны „провала“ спутниковой связи, несколько телефонов начинают разрываться резкими звуками. Тревога или отбой. Пассажиры не спеша заглядывают в свои мобилки, тыкают в экраны — и звуки стихают. Автобус едет дальше.

Я уже несколько раз говорила с Марией (имя изменено). Это больше, чем было в течение последних полугода или даже года. В 2022-м она бежала из города с маленьким ребенком на руках, тогда ее девочке только исполнилось три года. Сейчас Маша находится в Колумбии и преподает, как и до этого, испанский и французский языки онлайн.

В последнее время одна из учениц доводит ее до сумасшествия. Едва ли не на каждом уроке, начитавшись новостей, она страдает по полностью уничтоженному и захваченному Харькову.

Почти на грани сердечного приступа Мария пытается связаться со мной в мессенджере. В соседней области у нее остались родители, которые мечтают вернуться в родной город. А еще тут у нее квартира. Я знаю, сколько Маша вложила в нее, чтобы создать там настоящий уют.

Спрашиваю, откуда у ее ученицы такая информация. Она отвечает: читает все, что находит, сидя в… Мексике.

Я не люблю выезжать из города. Мне кажется, что как только я покидаю его пределы, тут сразу происходят все беды, возможные во время войны. На этот раз мне нужно по делам съездить в Киев. Пока есть время, захожу в здание железнодорожного вокзала. Время от времени в сети распространяются сообщения о потоках беженцев из Харькова, о заполненном людьми вокзале и эвакуационных поездах.

Шесть часов утра, 11 мая. На границе продолжаются ожесточенные бои. На привокзальной площади больше голубей, чем людей. Последние щурятся от утреннего солнца и пьют кофе в немногих привокзальных кафе, работающих в такую рань. На табло здания вокзала — обычное расписание поездов. В нем есть и „интерсити“ в Киев, но я еду автобусом. Как и в мирное время, найти билеты в столицу на выходные нереально.

Так что на самом деле: чем дальше люди находятся от Харькова — тем им страшнее.

„Мы напуганы 22-м годом“