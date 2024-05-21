Расследовательский центр „Досье“: Белоусов курировал деятельность Пригожина

Новый министр обороны России Андрей Белоусов, ранее занимавший посты первого вице-премьера РФ и помощника президента Владимира Путина, курировал деятельность основателя частной военной компании (ЧВК) „Вагнер“ Евгения Пригожина. Об этом расследовательский центр „Досье“ пишет во вторник, 21 мая, со ссылкой на собеседника, близкого к руководству Минобороны.

„Их рабочие встречи напоминали семейные посиделки с чаем - неформально проговаривали все вопросы, потом кивали на младших сотрудников, и те уже все оформляли в настоящий доклад“ президенту, говорится в материале. „Они с Пригожиным иногда сидели прямо в обнимку - естественно, друг к другу на „ты“, - подчеркивает собеседник „Досье“.

Кроме того, встречи с Белоусовым и его подчиненными можно обнаружить в личном календаре Пригожина, имеющемся в распоряжении „Досье“, отмечают расследователи. Они не уточняют, когда именно прошли встречи и сколько их было. Сам чиновник и его супруга Вероника Никишина не ответили на запросы журналистов.

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