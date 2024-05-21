СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею: сможет ли Латвия обыграть США и выйти в четвертьфинал?
В Чехии завершается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
21 мая, вторник
Франция – Германия 3:6
Австрия – Великобритания 2:4
17:20. Латвия – США ETV2
Латвия находится в сложном положении перед заключительным матчем групповой стадии. Для выхода в четвертьфинал бронзовым призерам прошлого ЧМ необходимо обыгрывать США в основное время и надеяться, что Швеция в основное время обыграет Словакию. Если в обоих матчах будет дополнительное время, то Латвии завершит свое выступление на ЧМ.
США и Швеция уже гарантировали себе место в четвертьфинал ЧМ.
В последний раз Латвия и США встречались друг с другом в матче за бронзовые медали на прошлогоднем чемпионате мира. Латвийцы выиграли в дополнительное время со счетом 4:3, и завоевали первую в истории своей страны медаль чемпионата мира.
17:20. Канада – Чехия
21:20. Швеция – Словакия
Сборная Швеции, которая по итогам заключительного игрового дня группового этапа не покинет первое места в группе В, встретится с командой Финляндии, которая стала четвёртой в группе А.
21:20. Финляндия – Швейцария
Турнирная таблица:
Группа А
Группа B
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