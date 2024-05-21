СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею: сможет ли Латвия обыграть США и выйти в четвертьфинал?

21 мая, вторник

Франция – Германия 3:6

Австрия – Великобритания 2:4

17:20. Латвия – США ETV2

Латвия находится в сложном положении перед заключительным матчем групповой стадии. Для выхода в четвертьфинал бронзовым призерам прошлого ЧМ необходимо обыгрывать США в основное время и надеяться, что Швеция в основное время обыграет Словакию. Если в обоих матчах будет дополнительное время, то Латвии завершит свое выступление на ЧМ.

США и Швеция уже гарантировали себе место в четвертьфинал ЧМ.

В последний раз Латвия и США встречались друг с другом в матче за бронзовые медали на прошлогоднем чемпионате мира. Латвийцы выиграли в дополнительное время со счетом 4:3, и завоевали первую в истории своей страны медаль чемпионата мира.

17:20. Канада – Чехия

21:20. Швеция – Словакия

Сборная Швеции, которая по итогам заключительного игрового дня группового этапа не покинет первое места в группе В, встретится с командой Финляндии, которая стала четвёртой в группе А.

21:20. Финляндия – Швейцария

Турнирная таблица:

Группа А

Группа B

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.