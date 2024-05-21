СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею: Латвия проиграла США и не вышла в плей-офф. Канада обыграла в овертайме Чехию и заняла первое место в группе
В Чехии завершается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
21 мая, вторник
Франция – Германия 3:6
Австрия – Великобритания 2:4
Латвия – США 3:6
Голами в составе американской сборной отметились Брэди Ткачук, Зак Веренски, Мэтт Болди, Джоэль Фараби и Коул Кофилд, оформивший дубль. В составе сборной Латвии голы забивали Ренарс Крастенбергс, Эдуард Тралмакс и Роберт Мамчицс.
Для того, что выйти в плей-офф, латвийцам была необходима победа в основное время в этой игре, чтобы сравняться по очкам с командой Словакии, у которой Латвия выиграла очный матч.
На чемпионате мира в 2023 году латвийская команда выиграла бронзовые медали.
Канада – Чехия 4:3 ОТ
21:20. Швеция – Словакия
Сборная Швеции, которая по итогам заключительного игрового дня группового этапа не покинет первое места в группе В, встретится с командой Финляндии, которая стала четвёртой в группе А.
21:20. Финляндия – Швейцария
Турнирная таблица:
Группа А
Группа B
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